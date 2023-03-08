Стало известно о «частном спонсоре» диверсии на «Северных потоках» Times: Запад скрывал имя украинского «спонсора» атак на «Северные потоки»

Фото: Trond Larsen/Expressen/Tt/Global Look Press

На месте взрыва, повредившего газопровод «Северный поток - 1»

Имя украинца, ставшего «спонсором» атаки на «Северные потоки», уже давно циркулирует в разведывательных кругах на Западе, но не раскрывается, сообщила Times. Издание утверждает, что этот человек никак не связан с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным британской газеты, спецслужбам Запада стало известно об украинском следе уже через неделю после подрыва газопроводов, но в НАТО не хотели делать эту информацию публичной, опасаясь, что это может отразиться на отношениях Киева с немецкими властями.

Рано или поздно его имя обязательно будет озвучено, особенно учитывая, что он, похоже, оставил свою необычную «визитную карточку». Отношения Украины с ее союзниками останутся в лучшем состоянии, если этот человек сам выступит с признанием, — говорится в публикации.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников на фоне публикаций в западных СМИ с новыми подробностями атак на «Северные потоки» заявил, что Киев не имеет никакого отношения к произошедшему. По его словам, которые приводит ТАСС, публикацию можно рассматривать как «комплимент» украинским спецслужбам, однако они непричастны к атакам.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в официальных кругах США сообщила, что к диверсии на «Северных потоках», согласно американским разведданным, причастна «проукраинская группа». По данным Zeit, немецкие следователи установили судно, которое использовали преступники. Утверждалось, что его арендовала компания, зарегистрированная в Польше и принадлежащая украинцам.