В НАТО не нашли виновных во взрыве «Северных потоков» Столтенберг: НАТО не знает, кто взорвал «Северные потоки»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

НАТО не знает, кто взорвал «Северные потоки», заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что диверсия подтверждает необходимость защиты критической подводной инфраструктуры Европы.

Мы знаем, что было нападение на трубопроводы «Северный поток», акт саботажа, но мы не смогли идентифицировать, кто за этим стоит, — сказал генсек НАТО.

Издание Politico со ссылкой на источник в Конгрессе ранее сообщило, что Россия и США не причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток». По его словам, операцию могли провести люди, связанные с Украиной.

NYT писала, что взрывчатку на газопроводах в Балтийском море могли заложить граждане Украины или России, либо и те и другие, действовавшие в составе одной группы. При этом источники утверждают, что ни российское, ни украинское руководство не причастно к диверсии.

Немецкая Zeit сообщала, что следователи установили судно, использовавшееся диверсантами, которое было арендовано компанией, базирующейся в Польше и принадлежащей украинцам. В свою очередь, в Times утверждают, что западные спецслужбы уже давно знают имя некоего состоятельного украинца, который профинансировал секретную операцию.

В Кремле же новые публикации о взрывах трубопроводов назвали скоординированным информационным вбросом, отвлекающим внимание от виновных в теракте.