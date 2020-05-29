Политолог рассказал, кто поддержит указ Трампа о социальных сетях

https://static.news.ru/photo/280767fc-8b36-11ea-9902-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos

Указ президента США Дональда Трампа о снятии с соцсетей защиты от претензий по редактированию контента может быть положительно встречен рядовыми американцами, которые неплохо относятся к главе Белого дома и регулярно сталкиваются с редакционной политикой порталов. Такое мнение выразил доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, политолог Борис Межуев.

Он отметил, что главное в этом вопросе — это реакция не только главы государства, но обычного пользователя, контент которого регулярно подвергается корректировке. По словам Межуева, указ Трампа показывает, что правительство имеет право делать с соцсетями то же, что те делают с юзерами.

Решение президента, подчеркнул политолог, может вызвать критику, но его точно нельзя назвать безумным. Указ Трампа мотивирован политикой соцсетей, в противном случае к происходящему можно было бы относиться как к чему-то совершенно необоснованному.

Это никак не повлияет на популярность или непопулярность американского президента в обществе. Я не думаю, что это сыграет какую-то серьёзную роль. Он тут встал на защиту пользователя: если вы так делаете, то и я буду так делать, — цитирует Межуева РИА Новости.

Ранее под записями Трампа в Twitter появились пометки о необходимости проверить факты, изложенные пользователем. Трамп сообщил, что голосование по почте приводит к фальсификациям. Соцсеть поставила под сомнение это утверждение. Американский лидер обвинил Twitter в «удушении свободы слова» и вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

После ряда сообщений о «заглушении голосов» со стороны Трампа и «введении пользователей в замешательство» со стороны соцсети президент подписал указ о регулировании работы социальных сетей и допустил возможность закрытия Twitter из-за цензурирования записей пользователей.

Как ранее передавал NEWS.ru, указ Трампа о регулировании социальных сетей является реакционным и политизированным, заявили в компании Twitter.