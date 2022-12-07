Политолог оценил вероятность поставки американских ЗРК Киеву Политолог Дудаков считает, что США могут поставить ЗРК Patriot Украине

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

США могут начать поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине, рассказал ИА SM.News политолог Мале Дудаков. Многие эксперты при этом считают, что Вашингтон передаст эти комплексы Киеву уже очень скоро, уточнил специалист. Он добавил, что поставка ЗРК была красной линией для Вашингтона, однако периодически он переступает их — так, США не хотели поставлять на Украину тяжелое вооружение, но в итоге отказались от этого принципа.

Сначала они были против поставок тяжелых вооружений, потом их начали поставлять — гаубица, «Хаймарсы», теперь поставляют и системы ПВО. Правда, не Patriot, но, возможно, в будущем поставят и их. Хотя многие военные эксперты считают, что это не произойдет прямо здесь и сейчас,— отметил Дудаков.

Политолог рассказал, что поставка ЗРК Patriot Киеву не приведет к столкновению России и НАТО, так как Альянс будет до последнего пытаться нивелировать эскалацию. При этом эксперт отметил, что в США существует группа политиков, которые выступают за отправку регулярной армии на Украину, однако администрация Байдена занимает более умеренную позицию. Дудаков отметил, что президент США пытается «лавировать» между угрозами, поддерживая Киев и не доводя ситуацию до прямого столкновения с Россией.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН ранее заявил, что Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря на тему поставок западного оружия Украине из-за распространившейся контрабанды. Дипломат отметил, что предназначенное Украине западное оружие всё чаще оказывается в руках бандитов и террористов. Представитель России подчеркнул, что западным вооружением уже завладели преступники в Европе, в Африке и на Ближнем Востоке.