Политолог оценил надежды на изменение внешней политики США при Трампе Политолог Светов: США при Трампе продолжат прежнюю линию на внешней арене

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году цели и задачи Вашингтона на внешней арене останутся прежними, заявил в беседе с «360» политолог Юрий Светов. По его словам, надежды на вероятный отказ Штатов от финансирования Украины в случае смены политического руководства выглядят смешно.

Ситуация по отношению к нам не изменится. Основная линия идет на то, что Россия и Китай являются основными противниками, она заложена в доктрине США, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в США сейчас идет обсуждение оборонного бюджета, часть которого планируется направить на военную поддержку Киева.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на информацию американских инсайдеров, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах планирует назначить на ключевые посты в Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ лояльных себе людей. По данным агентства, Трамп намерен таким образом облегчить проведение изоляционистской политики. Это коснется в том числе позиции США по Украине.

Между тем, сенат США отклонил пакет помощи, в который входит поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Общая сумма пакета составляет $119 млрд. Против законопроекта проголосовал 51 сенатор, за — 49 человек.