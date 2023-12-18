В США раскрыли планы Трампа на Украину Reuters: Трамп при победе на выборах планирует изменить позицию США по Украине

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Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США в 2024 году планирует назначить лоялистов на ключевые посты в Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ, сообщает Reuters со ссылкой на 20 нынешних и бывших помощников и дипломатов. По данным агентства, республиканец намерен окружить себя преданными людьми, чтобы облегчить проведение изоляционистской политики. Это коснется и позиции США по Украине.

Благодаря наличию лоялистов в администрации Трамп сможет продвигать свои внешнеполитические приоритеты быстрее и эффективнее, нежели с нынешними чиновниками, полагает агентство. Так, политик намерен изменить позицию США по Украине и торговле с Китаем. Также экс-глава Белого дома планирует реорганизовать федеральные институты власти, которые способны влиять на внешнюю политику государства.

Новые должности в администрации США в случае победы Трампа могут занять бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф, экс-посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл и Кэш Патель, занимавший должности в разведывательном и оборонном ведомствах. Все они считаются ярыми защитниками экс-президента и выступают против поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и его супруга Джилл расстроились из-за низкого рейтинга одобрения американского лидера, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Особую обеспокоенность у четы вызывает падение рейтингов в колеблющихся штатах. Согласно результатам опроса WP, рейтинг одобрения Байдена достиг рекордно низкого уровня и составляет 38%. При этом доля американцев, недовольных политикой президента, достигает 58%.