Политолог объяснил желание США построить АЭС в Армении Политолог Блохин объяснил планы США построить АЭС в Армении желанием ограничить возможности конкурентов

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США хотят построить в Армении и других странах региона малые ядерные реакторы с целью ограничить возможности конкурентов в секторе атомной энергетики, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» он пояснил, что главным конкурентом в этой сфере для Вашингтона является Россия.

Американцы серьезно думают над этой идеей, их целью является не снабжение третьих стран, а ограничение возможностей конкурентов, и в первую очередь РФ, которая обладает серьезным потенциалом в атомной энергетике, — отметил политолог.

По его словам, США воспринимают Росатом как угрозу в связи с тем, что российская компания постоянно усиливает свои позиции в мире. Из-за этого Вашингтон всеми способами пытается обанкротить Россию, которая является энергетической сверхдержавой и обладает колоссальными энергетическими ресурсами, подчеркивает политолог. Блохин добавляет, что оценить результаты на этом направлении достаточно трудно, пока США не представят первую маленькую АЭС. При этом Росатом также активно развивается и уже успел представить плавучую АЭС «Академик Ломоносов».

Очевидно, что американцы работают в этом направлении, это касается не только малых атомных станций, но и других проектов. США располагают ресурсами и деньгами, и они точно попытаются ослабить своих конкурентов, — заключил политолог.

Координатор программ помощи американского правительства Европе и Евразии Мария Лонги ранее заявила, что США рассматривают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и других государствах Евразии. По ее словам, Вашингтон таким образом добивается укрепления энергетической независимости этих стран от России и Китая.