Политолог объяснил, зачем Пелоси нужна поездка на Тайвань Политолог Светов: поездка на Тайвань нужна Нэнси Пелоси для набора политических очков

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси поездка на Тайвань нужна для набора политических очков, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с «360». По его мнению, ради грядущих выборов в сенат этот визит вполне может состояться, несмотря на опасность со стороны Китая.

Ей больше 80 лет, а она вновь избирается в сенат, вот и хочет набрать политических очков. Заметьте, что военные США тоже высказались против поездки Пелоси, они всерьез опасаются ответных мер от Китая. Посмотрим, что возьмет вверх — политический разум или политическая целесообразность, — сказал Светов.

Он добавил, что в США сейчас есть две партии, одна из которых предлагает идти на обострение с Китаем и Россией.

Тем временем в офисе президента США Джо Байдена обеспокоились тем, что Пекин может принять решительные меры в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань. В Белом доме полагают, что для срыва ее поездки китайские власти могут ввести бесполетную зону над островным государством.

Ранее Пелоси заявила о необходимости продемонстрировать поддержку Тайваню. При этом она не стала обсуждать визит на островное государство по соображениям безопасности.