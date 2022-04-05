Политолог не согласился со словами Пенса, что Байден худший президент США

Нынешний глава Белого дома Джо Байден войдёт в десятку худших президентов США, однако сейчас он не является лидером антирейтинга, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что одна из основных проблем политики Байдена состоит в том, что у него отсутствует понимание, как выходить из кризисов. За оставшиеся три года правления ситуация может поменяться.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс назвал Байдена худшим президентом в истории Америки.

Его годичное правление сложно назвать успешным, ему приходится как-то реагировать на всё большее количество кризисов, с которыми сталкивается Америка — это рекордная инфляция, топливный кризис, ситуация в Афганистане, теперь Украина, миграционный кризис, взлёт преступности, то есть сложно назвать хотя бы одну сферу, в которой у Байдена дела обстоят неплохо, тем не менее всё-таки я не готов назвать его худшим президентом США, — сказал политолог.

Эксперт подчеркнул, что у Байдена есть ещё три года президентства, чтобы как-то исправить ситуацию и вытащить страну из такого огромного количества кризисов. Дудаков при этом не исключает, что, возможно, в будущем Байдена будут называть одним из худших президентов США.

Как добавил американист, сейчас лидером антирейтинга является Джеймс Бьюкенен, при котором в Штатах началась гражданская война.

Накануне экс-вице-президент США Майк Пенс заявил, что Джо Байден является самым худшим правителем в современной истории страны. Политик указал на то, что за последние 14 месяцев, когда у власти находится Байден, инфляция в США достигла 40-летнего максимума. Также цены на бензин выросли на 70%.