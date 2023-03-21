Политолог не исключил новых терактов США после подрыва «Северных потоков» Политолог Соломонов: США могут пойти на подрыв «Турецкого потока» и Суэцкого канала

Фото: Petty Officer 2nd Class Alex Per/Keystone Press Agency/Global Look Press

После диверсий на «Северный потоках» Соединенные Штаты могут решиться на подрыв «Турецкого потока», а также совершение теракта в Суэцком канале, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» политолог Владимир Соломонов. По его словам, Вашингтон не задумываясь пойдет на любые действия, чтобы создать проблемы для России и ударить по энергетической безопасности ЕС. Эксперт уверен, что вопрос заключается лишь в том, когда США устроят новые диверсии.

Вашингтон выждет время, то есть подрыв «Турецкого потока» не произойдет завтра. Но исключать новых терактов нельзя <...> Если понадобится подорвать «Турецкий» или любой другой поток для того, чтобы насолить РФ и пошатнуть энергетическую безопасность ЕС — они сделают это не задумываясь, — считает Соломонов.

Политолог добавил, что каждая новая диверсия США приближает крах их влияния на мировой арене. Из-за действий Вашингтона многие западные государства будут стремиться к тому, чтобы снизить зависимость от него во всех сферах.

Автор расследования о диверсии на «Северных потоках», лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее назвал «сумасшедшей историей» версию Белого дома о причастности к подрыву трубопроводов проукраинской группировки. В ходе публичного выступления в Вашингтоне он заявил, что она не выдерживает никакой критики, поскольку активистам-дилетантам не под силу осуществление подобной операции.