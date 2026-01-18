Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 19:50

Политолог Дудаков сравнил сделку по Гренландии с покупкой Луизианы

Гренландия Гренландия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Возможная покупка Гренландии США станет историческим территориальным расширением, заявил РИА Новости политолог-американист Малек Дудаков. Он сравнил это событие с приобретением Луизианы в XIX веке.

Если все-таки эта аннексия произойдет, то это будет действительно одним из самых масштабных территориальных расширений Соединенных Штатов за всю их историю и будет сопоставимо с покупкой Луизианы в начале XIX века, — сказал Дудаков.

По мнению политолога, в случае реализации таких планов Гренландия может стать ассоциированной территорией США. Дудаков также предположил, что подобное приобретение способно символически вернуть стране ощущение «золотого века» и былого величия.

Накануне, 17 января, американский лидер Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В их числе — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды. Пошлины будут сняты после заключения сделки о полном и окончательном приобретении Гренландии.

