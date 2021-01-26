Политолог допустил, что импичмент Трампа окажется Сенату США не по силам

https://static.news.ru/photo/ec91aec2-5fb9-11eb-bd8f-fa163e074e61_660.jpg Менеджеры по импичменту передают в Сенат США документы Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Американский сенат может не набрать необходимое число голосов, чтобы проголосовать за импичмент бывшего президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

По его мнению, согласятся ли однопартийцы экс-главы Белого дома на жёсткое решение, ещё неизвестно.

Для того чтобы импичмент Трампа состоялся в верхней палате американского конгресса, необходимо, чтобы за него проголосовали 50 демократов и 17 республиканцев из 50 соответственно. Это намного более вероятное число, по сравнению с тем, что было на прошлом импичменте. Тем не менее до сих пор непонятно, насколько 17 республиканцев будут готовы поддержать импичмент Трампа, — цитирует Шарикова сайт телеканала «360».

Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия США и устроили там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Тогда несколько человек погибли.

В практическом смысле импичмент Трампа не имеет особого смысла: политик всё равно уже уступил президентское кресло своему преемнику. Однако в политическом плане эта процедура крайне важна: отрешённый таким образом глава государства не сможет в дальнейшем претендовать на высший пост и на государственные должности.

Ранее NEWS.ru писал, что плата представителей Конгресса США передала в сенат резолюцию об импичменте Трампа. Процесс начнётся 8 февраля.