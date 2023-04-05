Полиция оцепила отель Трампа в Чикаго В Чикаго полиция оцепила отель Трампа из-за сообщений о вооруженной женщине

Фото: Patrick Gorski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Полиция Чикаго оцепила здание Trump Internatijnal Hotel and Tower. Об этом сообщает Fox News. По имеющимся данным, в здании может находиться вооруженная женщина.

В настоящее время возле здания находятся сотрудники полиции, в том числе представители спецназа. Близлежащая улица заблокирована для проезда транспорта. В городском полицейском управлении подтвердили нахождение нарядов по указанному адресу, однако подробностей происходящего не сообщили.

По информации Chicago Tribune, вооруженная винтовкой женщина вошла в здание незадолго до полудня по местному времени. Как рассказали источники издания, инцидент носит бытовой характер и пока его не связывают с актом терроризма.

В здании расположены апартаменты и пятизвездочный отель.

Ранее экс-президенту США Дональду Трампу, чье имя носит здание, суд Нью-Йорка предъявил 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам. В частности, речь идет о незаконных договоренностях со Сторми Дэниелс. Предполагается, что Трамп таким образом старался скрыть информацию об их связи. По информации СМИ, Трампу по совокупности предъявленных обвинений может грозить максимальное наказание в 136 лет тюремного заключения.