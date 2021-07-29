«Подсадная утка Путина»: генерала в США просят уволить за слова

Политический обозреватель и журналист Такер Карлсон из США выразил недовольство в эфире Fox News из-за публикации генерал-майора Патрика Донахо. По словам Карлсона, военачальник ищет «российский след» в критике в свой адрес.

При этом журналист предоставил скриншот ответа генерала на простой вопрос: «В скольких войнах вы победили?». Донахо не назвал цифру «ноль», а написал в Twitter: «Не будь подсадной уткой Путина». Карлсон показал скриншот публикации генерала и отметил, что армия не должна быть политизированной. Он призвал отправить в отставку Донахо.

Он позорит нас, — аргументировал журналист.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп мог совершить переворот после проигранных президентских выборов. Такой сценарий в ноябре 2020 года допускали высокопоставленные американские генералы. Подтверждения содержатся в книге «Я один могу исправить это», в которой рассказывается о последнем годе пребывания Трампа в роли хозяина Белого дома.