Подчиненные Байдена рассказали, почему избегают встреч с ним наедине Axios: подчиненные избегают встреч с Байденом наедине, так как он кричит на них

Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Джо Байден

Подчиненные президента США Джо Байдена рассказали, что избегают встреч с ним наедине, так как он кричит на них и использует нецензурную брань, при этом на публике глава Белого дома предпочитает говорить шепотом, сообщает Axios со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников. Из-за этого многие из подчиненных берут с собой напарника в качестве «живого щита».

На публике президент Байден любит шептаться, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Наедине он склонен кричать, — рассказали американские чиновники.

По их словам, гнев президента США может обрушиться как на рядовых сотрудников Белого дома, так и на высокопоставленных чиновников. По словам некоторых помощников Байдена, ему было бы лучше время от времени демонстрировать свой гнев на публике, чтобы успокоить опасения избирателей по поводу того, что он слишком стар для занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что Байден начинает 10 июля третий за последний год визит в Великобританию. Американский лидер встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и будет принят королем Карлом III в преддверии саммита НАТО 11–12 июля в Вильнюсе. В администрации президента США отмечали, что поездка должна подчеркнуть тесные отношения между Вашингтоном и Лондоном. Ее охарактеризовали как «государственный визит в мини-формате».