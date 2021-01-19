«Подарок Путину»: Пелоси и Клинтон о «русском следе» в штурме Капитолия

https://static.news.ru/photo/5e2ebef8-5a51-11eb-93d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steven Ramaherison via www.imago/Global Look Press

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обсудили так называемый русский след в штурме Капитолия. Они предполагают, что во время этого действующий президент США Дональд Трамп мог созваниваться с президентом России Владимиром Путиным.

В подкасте Пелоси, опубликованном в Twitter, Клинтон заявила, что ей было бы интересно получить записи разговоров Трампа. Она уверена, что действия по штурму Капитолия нынешний американский лидер согласовывал со своим российским коллегой.

Кроме того, Клинтон поинтересовалась у собеседницы, будет ли стране выгодно расследование этого дела. Напомним, что во время штурма Капитолия не обошлось без жертв.

Я не знаю, что у Путина есть в политическом, финансовом или личном плане, но то, что произошло на прошлой неделе, было подарком Путину, — заявила Пелоси в ответ.

Напомним, 6 января на митинге своих сторонников действующий глава Белого дома Дональд Трамп призвал людей идти в сторону Капитолия, где на заседании конгресса утверждали Байдена новым президентом США. Протестующие сумели ворваться в здание Капитолия и помешать заседанию. Погибли четыре сторонника Трампа и один полицейский. Позже заседание было возобновлено.

Ранее NEWS.ru писал, что Соединённые Штаты Америки называли всех участников несанкционированных политических акций борцами за свободу. Однако штурмовавших Капитолий они окрестили внутренними террористами.

Теперь американские власти должны будут признать, что у них либо действует политика двойных стандартов, либо то, что задержанные в Вашингтоне пострадали за свои политические убеждения. С таким заявлением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.