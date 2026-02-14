Запад почти наверняка столкнется с еще большим числом «хаотичных событий» из-за раскола среди стран региона, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. При этом Россия, предположил он, станет более привлекательным партнером для всего остального мира. То же касается Китая и других стран БРИКС, считает Дэвис.

Все это почти наверняка будет гарантировать больше хаотичных событий на Западе. Ничего конкретного из этого не выйдет, и это сделает Россию, Китай и другие страны БРИКС более привлекательными, — предположил подполковник.

Он констатировал, что США и Европа понятия не имеют, как им выстраивать взаимоотношения. При этом Россия и ее союзники, напротив, подготовили долгосрочную стратегию развития и четкие планы на будущее.

А мы (США. — NEWS.ru) станем злейшими врагами сами для себя. <…> К сожалению, я не вижу причин думать, что ситуация в ближайшее время изменится, — заключил Дэвис.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио признал, что идея мира без границ и замены национальных интересов глобальным порядком была глупой. По его словам, Западу это дорого обошлось.