Впрочем, если присмотреться к результатам опроса , 71% американцев продолжают видеть в России врага, и эта цифра за год практически не изменилась. Зато с 19% до 28% выросло число считающих Россию союзником. Интересно и то, что с 8% до 14% выросло благоприятное отношение американцев к Северной Корее, очевидно, на общественном мнении сказались встречи президента Трампа с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

В рейтинге главных противников США Китай обогнал Россию: 28% против 25%. Хотя ещё год назад ситуация была обратной: врагом № 1 американцы считали Россию, а КНР была на втором месте (30% и 21% соответственно). Значительное изменение за год произошло в отношении опрошенных к Турции: с 35% до 47% выросло число считающих её врагом США. Очевидно, на репутацию союзника по НАТО повлиял скандал с закупкой Анкарой российских ЗРС С-400 и сопутствующая ему агрессивная риторика Пентагона.

Рост положительного отношения к России в докладе Reagan Foundation объяснили настроениями в Вашингтоне.

Аналитики, опрошенные The Voice of America, добавили , что, по-видимому, здесь не обошлось без участия российской «фабрики троллей» и «дезинформационной кампании» Москвы.

Американские эксперты также добавили, что избиратели-республиканцы традиционно настороженно относились к России, но Трампу удалось это изменить. Фокус политики его администрации сместился на Китай, именно его нынешний президент считает главной угрозой США. С ним согласны и те, кто за него голосовал, по опросам, это 41% республиканцев. Всего 15% из этой группы избирателей наоборот боятся России. И если в первые годы президентства Трамп был практически одинок в своих положительных оценках РФ, в последнее время к нему присоединяются всё больше политиков-республиканцев. Американские карикатуристы не замедлили иронично обыграть ситуацию: многие из них теперь изображают слона, символ Республиканской партии, на коленях или на поводке у Владимира Путина.