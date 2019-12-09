Пентагон обеспокоился ростом позитивных оценок России в рядах американских военных. Согласно недавнему опросу Reagan Foundation, 46% респондентов в Вооружённых силах США видят в России союзника, в сравнении с 28% обычных американцев. За год эти цифры заметно увеличились. Эксперты в США связывают такие тенденции с успехом дезинформационных кампаний Кремля и риторикой президента Дональда Трампа.

Впрочем, если присмотреться к результатам опроса , 71% американцев продолжают видеть в России врага, и эта цифра за год практически не изменилась. Зато с 19% до 28% выросло число считающих Россию союзником. Интересно и то, что с 8% до 14% выросло благоприятное отношение американцев к Северной Корее, очевидно, на общественном мнении сказались встречи президента Трампа с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Chris Melzer/dpa/Global Look Press

В рейтинге главных противников США Китай обогнал Россию: 28% против 25%. Хотя ещё год назад ситуация была обратной: врагом № 1 американцы считали Россию, а КНР была на втором месте (30% и 21% соответственно). Значительное изменение за год произошло в отношении опрошенных к Турции: с 35% до 47% выросло число считающих её врагом США. Очевидно, на репутацию союзника по НАТО повлиял скандал с закупкой Анкарой российских ЗРС С-400 и сопутствующая ему агрессивная риторика Пентагона.

Рост положительного отношения к России в докладе Reagan Foundation объяснили настроениями в Вашингтоне.

Этот рост был главным образом обусловлен республиканцами, которые отвечали на позитивные оценки России со стороны президента Трампа, — говорится в документе фонда.

Аналитики, опрошенные The Voice of America, добавили , что, по-видимому, здесь не обошлось без участия российской «фабрики троллей» и «дезинформационной кампании» Москвы.

Со стороны России предпринимаются попытки наполнить СМИ дезинформацией, чтобы посеять сомнения и растерянность, — заявила Voice of America официальный представитель Министерства обороны США Карла Глисон. — Мы активно работаем, чтобы разоблачать российскую дезинформацию и противостоять ей везде, где это возможно.

Американские эксперты также добавили, что избиратели-республиканцы традиционно настороженно относились к России, но Трампу удалось это изменить. Фокус политики его администрации сместился на Китай, именно его нынешний президент считает главной угрозой США. С ним согласны и те, кто за него голосовал, по опросам, это 41% республиканцев. Всего 15% из этой группы избирателей наоборот боятся России. И если в первые годы президентства Трамп был практически одинок в своих положительных оценках РФ, в последнее время к нему присоединяются всё больше политиков-республиканцев. Американские карикатуристы не замедлили иронично обыграть ситуацию: многие из них теперь изображают слона, символ Республиканской партии, на коленях или на поводке у Владимира Путина.

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Here’s your whistle blower, Republicans!!! Keep up your unwavering support for Mr. Putin and Company! Your loyalty is out of this..........country!! — Jim Bloomington MN (@jonwpb) November 28, 2019

Изменению настроений в среде республиканцев поспособствовали и их противники демократы, с самого начала президентства обвинявшие Трампа в сговоре с Россией. Республиканцам пришлось занимать противоположную позицию, то есть отрицать не только связи президента с Кремлём, но и подвергать сомнению коварство замыслов Москвы.

Среди военных и ветеранов число проголосовавших в 2016 году за Трампа в два раза превышало средние значения по стране, поэтому не стоит удивляться, что поддержка его условно пророссийской риторики в этой группе населения тоже выше, чем у других американцев.

Есть и другое объяснение результатов опроса. За последние несколько лет в целом упало число людей, считающих необходимым присутствие американских войск за рубежом и вмешательство США во все мировые вопросы.

Мы не можем продолжать играть ту роль, которую мы взяли на себя после Второй мировой войны, если общество это не поддерживает, — приводит портал Defense News слова сенатора Лиз Чейни, дочери бывшего вице-президента Дика Чейни, одного из «архитекторов» иракской кампании США.

Верно и то, что за прошедший год на российско-американском направлении наметилось некоторое затишье. Главные санкционные пакеты и дипломатические демарши отгремели в прошлом году. В 2019-м же Россия вернулась в ПАСЕ, появились спекуляции о принятии страны в формат G7, распространению которых способствовал сам Трамп. Между тем, отношения с Китаем у США продолжили портиться: со страниц СМИ весь год не сходили темы торговой войны между Вашингтоном и Пекином и протестов в Гонконге. Очевидно, американцы всё больше склоняются к тому, что в намечающемся противостоянии с КНР Россию лучше иметь в числе своих союзников.