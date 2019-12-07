https://static.news.ru/photo/90bc97e4-1909-11ea-b553-fa163e074e61_660.jpg Певица Sia Фото: RJ Shaughnessy/dpa/Global Look Press

Австралийская певица Sia оплатила покупки всех посетителей супермаркета Walmart в американском городе Палм-Спрингс.

Покупатели не сразу узнали в девушке интернациональную звезду. Свой поступок 43-летняя исполнительница, представившаяся именем Сиси, объяснила тем, что недавно выиграла в лотерею.

В последние годы артистка часто в своих образах использует парики, полностью закрывающие лицо. Из-за этого многие даже не знают, как она выглядит на самом деле. Однако её визит инкогнито был таковым недолго — в магазине оказался фанат певицы, который узнал её и сразу же попросил сделать селфи.

Она сделала это потому, что добрый человек. Не хотела, чтобы люди знали, кто она такая и зачем это делает, — цитирует одного из посетителей издание Bored Panda.

Ранее News.ru писал, что популярная австралийская певица Sia на своей официальной странице в социальной сети рассказала о том, что страдает от хронического наследственного заболевания — синдрома Элерса — Данлоса. Исполнительница выразила поддержку всем, кто вынужден жить с физической или моральной болью.