«В тебе нет ничего умного»: как прошли первые дебаты Трампа и Байдена

В американском штате Калифорния продолжаются лесные пожары. На этот раз огонь распространился в долине Напа, которая находится в 120 км от крупного города Сан-Франциско. В этой местности распространено виноделие, и, соответственно, от пожара могут пострадать сады и виноградники, которые являются источником дохода для жителей.

По предварительной информации, причиной возгорания стал удар молнии. Площадь, охваченная пламенем, составляет 800 га. Эвакуированы жители более 600 домов, ещё 1400 домохозяйств предупредили о надвигающейся опасности. Дневная температура воздуха в...