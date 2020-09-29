«В тебе нет ничего умного»: как прошли первые дебаты Трампа и Байдена

В США завершились первые предвыборные дебаты между действующим президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.
Предвыборные прения в итоге вылились в обмен колкостями, перебиваниями оппонента и откровенным хамством. Так, в своей речи Джо Байден назвал соперника «щенком Путина», а тот в свою очередь посоветовал демократу не использовать слово «умный», т. к. в нём «нет ничего умного».
Джо Байден и Дональд Трамп
OLIVIER DOULIERY/EPA/TASS
Дональд Трамп
Julio Cortez/AP/TASS
Джо Байден
Patrick Semansky/AP/TASS
Джо Байден и Дональд Трамп
OLIVIER DOULIERY/EPA/TASS
Дональд Трамп
Patrick Semansky/AP/TASS
Джо Байден
Julio Cortez/AP/TASS
Джо Байден и Дональд Трамп
OLIVIER DOULIERY/EPA/TASS
Джо Байден
OLIVIER DOULIERY/EPA/TASS
Дональд Трамп
Julio Cortez/AP/TASS
Julio Cortez/AP/TASS
Дональд Трамп и Джо Байден
Julio Cortez/AP/TASS
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