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Дональд Трамп и Джо Байден
США

«В тебе нет ничего умного»: как прошли первые дебаты Трампа и Байдена

09:32, 30 сентября 2020
Фото: Julio Cortez/AP/TASS

В США завершились первые предвыборные дебаты между действующим президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

Предвыборные прения в итоге вылились в обмен колкостями, перебиваниями оппонента и откровенным хамством. Так, в своей речи Джо Байден назвал соперника «щенком Путина», а тот в свою очередь посоветовал демократу не использовать слово «умный», т. к. в нём «нет ничего умного».

Джо Байден и Дональд Трамп

OLIVIER DOULIERY/EPA/TASS

Дональд Трамп

Julio Cortez/AP/TASS

Джо Байден

Patrick Semansky/AP/TASS

Джо Байден и Дональд Трамп

OLIVIER DOULIERY/EPA/TASS

Дональд Трамп

Patrick Semansky/AP/TASS

Джо Байден

Julio Cortez/AP/TASS

Джо Байден и Дональд Трамп

OLIVIER DOULIERY/EPA/TASS

Джо Байден

OLIVIER DOULIERY/EPA/TASS

Дональд Трамп

Julio Cortez/AP/TASS

Julio Cortez/AP/TASS

Дональд Трамп и Джо Байден

Julio Cortez/AP/TASS

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