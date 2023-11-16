Переговоры Байдена и Си Цзиньпина завершились спустя два часа

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, проходившие в поместье под Сан-Франциско в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), завершились, сообщило издание NBC News. Длительность переговоров составила около двух часов.

В результате Си Цзиньпин и Байден согласовали создание рабочей группы для сотрудничества в борьбе с наркотиками, передает агентство «Синьхуа». Также они пообещали возобновить общение между военными на высоком уровне и договорились о проведении двусторонних переговоров на правительственном уровне об искусственном интеллекте.

По завершении двусторонних встреч Байден и Си Цзиньпин продолжили обсуждения за ужином. К двум лидерам присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И.

Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Это была первая встреча между президентом США и главой КНР с момента их предыдущего общения на полях саммита G20 на Бали. Си Цзиньпин не побывал в США с 2017 года.

Лидер КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Джо Байденом 15 ноября в Сан-Франциско заявил, что конфликт между Китаем и Соединенными Штатами привел бы к «невыносимым последствиям». В ответ Байден отметил, что соперничество между двумя странами не приведет к конфликту, а встречу с Си Цзиньпином назвал «честью и удовольствием».