Си Цзиньпин рассказал, к чему привел бы конфликт между КНР и США Си Цзиньпин: конфликт КНР и США привел бы к невыносимым последствиям

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Лидер КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Джо Байденом 15 ноября в Сан-Франциско заявил, что конфликт между Китаем и Соединенными Штатами привел бы к «невыносимым последствиям», передает NBC. В ответ Байден отметил, что соперничество между двумя странами не приведет к конфликту, а встречу с Си Цзиньпином назвал «честью и удовольствием».

Одной стороне нереально перестроить другую, а конфликты и конфронтация будут иметь невыносимые последствия для обеих сторон. Мир в целом достаточно велик, чтобы обе страны могли добиться успеха, — сказал Си Цзиньпин.

Байден пояснил, что даже соперничество нужно организовать ответственно. Тогда оно точно не приведет к негативным последствиям, уверен американский лидер.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет нанес официальный визит в США. Китайский лидер прибыл в Сан-Франциско, где встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Помимо переговоров с главой Белого дома Си Цзиньпин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

Перед переговорами с Си Цзиньпином Байден заявил, что у Китая есть «реальные проблемы». Предположительно, президент говорил о ситуации в китайской экономике. В частности, американский лидер имел в виду рост безработицы и кризис в сфере недвижимости.

До этого эксперт Российского совета по международным делам, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян отметил, что противостояние США и КНР неизбежно. По мнению специалиста, конфликт, который вполне может вылиться в ядерную войну, произойдет из-за раздела сфер влияния в Восточной Азии.