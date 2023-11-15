Американист назвал причину неизбежного военного конфликта США и Китая Эксперт Мирзаян: конфликт США и Китая произойдет из-за Восточной Азии

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Противостояние США и КНР произойдет из-за раздела сфер влияния в Восточной Азии, рассказал NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его мнению, конфликт может вылиться в ядерную войну.

Конфликт Вашингтона и Пекина неизбежен. Он произойдет за контроль над Восточной Азией. Это стратегически важный регион для обеих держав. В худшем случае противостояние дойдет до ядерной войны. Это зависит от того, насколько ответственно США и Китай будут вести себя, — заявил Мирзаян.

Американист отметил, что на встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско произойдет стабилизация отношений двух стран, однако не будут решены стратегические проблемы.

От этой встречи можно ожидать стабилизации американо-китайских отношений, договоренностей о красных линиях, а также деэскалации в некоторых сферах. Однако ключевые проблемы между США и Китаем на этом саммите не будут решены. Причина в том, что противостояние этих держав носит стратегический характер, — заявил Мирзаян.

Американист отметил, что слова Байдена о проблемах в экономике КНР, сказанные незадолго до встречи с лидером Китая, не способствуют позитивному исходу переговоров.

Вашингтон и Пекин понимают, что их военно-политическое столкновение неизбежно, однако они считают, что время работает на них. Эти страны откладывают конфликт и потому они заинтересованы в деэскалации. Хотя слова Байдена о проблемах в экономике Китая могут помешать достижению этой цели, — сказал эксперт.

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет нанес официальный визит в США. Китайский лидер прибыл в Сан-Франциско, где встретится с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Темами переговоров могут стать военные конфликты, незаконный оборот наркотиков и искусственный интеллект. Помимо переговоров с главой Белого дома Си Цзиньпин примет участие в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).