Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет нанес официальный визит в США, сообщает агентство Reuters. По его данным, китайский лидер прибыл в Сан-Франциско, где встретится с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Президент США Джо Байден впервые за год встречается с китайским лидером Си Цзиньпином в среду для переговоров, которые могут ослабить трения между противоборствующими сверхдержавами по военным конфликтам, незаконному обороту наркотиков и искусственному интеллекту, — пишет агентство.
Китайского лидера у трапа самолета встретили губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и министр финансов США Джанет Йеллен. Си Цзиньпин прибыл в сопровождении первого секретаря секретариата ЦК КПК Цая Ци и главы МИД Китая Вана И.
Помимо переговоров с главой Белого дома Си Цзиньпин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.
Ранее Байден перед переговорами с Си Цзиньпином заявил, что у Китая есть «реальные проблемы». Предположительно, президент говорил о ситуации в китайской экономике. В частности, американский лидер имел в виду рост безработицы и кризис в сфере недвижимости.