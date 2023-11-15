Ксения Евдосюк

Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США Reuters: Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США для встречи с Байденом

15 ноября 2023 в 14:14

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл в международный аэропорт Сан-Франциско для встречи на высшем уровне с президентом США Джо Байденом и для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)