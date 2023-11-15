Байден заявил о «реальных проблемах» КНР накануне встречи с Си Цзиньпином CNN: Байден заявил, что у Китая «реальные проблемы»

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что у Китая «реальные проблемы», сообщает CNN. Как отмечается, об этом глава Белого дома сообщил на встрече со спонсорами накануне переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Председатель Си — еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. <...> У них реальные проблемы, друзья, — сказал Байден.

По данным канала, предположительно, президент говорил о ситуации в китайской экономике. В частности, имел в виду рост безработицы и кризис в сфере недвижимости.

На это уже отреагировал представитель МИД Китая Мао Нин, пишет РИА Новости. По его словам, в мире «нет страны, у которой не было бы проблем». Также он выразил надежду, что США «тоже смогут по-настоящему решить свои проблемы и дать лучшую жизнь американскому народу».

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина пройдут 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Байден рассматривает предстоящую встречу как последний шанс перед выборами повлиять на Си Цзиньпина для перезагрузки американо-китайских отношений.

В Кремле заявили, что будут следить за сообщениями о встрече двух лидеров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта встреча важна для Москвы.