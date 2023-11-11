В США анонсировали «жесткий разговор» Байдена с Си Цзиньпином Politico: Байден планирует «жесткий разговор» с Си Цзиньпином

Фото: Sarah Silbiger - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден и Си Дзиньпин

Президент США Джо Байден планирует провести «жесткий разговор» с лидером КНР Си Цзиньпином, который прибудет в Сан-Франциско в середине ноября, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По информации издания, хозяин Белого дома рассматривает предстоящую встречу как последний шанс перед выборами повлиять на Си Цзиньпина для перезагрузки американо-китайских отношений.

По словам собеседников издания, Байден намерен обсудить с лидером КНР все ключевые вопросы двусторонних отношений. Кроме того, будут затронуты такие темы, как роль Китая в конфликте на Украине и развитие его отношений с Россией, связи КНР с Ираном. В частности, Байден хочет убедить Пекин повлиять на Тегеран, чтобы тот «не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке». В администрации США подчеркнули, что ответ Вашингтона на любые «провокационные действия» со стороны Тегерана последует незамедлительно.

Американские чиновники отметили, что в последнее время Китай проявляет заметный интерес к обсуждению с США проблемных вопросов. При этом затруднились предположить, на краткосрочное или долгосрочное улучшение отношений настроена КНР.

Ранее сообщалось, что переговоры Байдена и Си Цзиньпина пройдут 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По сведениям СМИ, подготовка встречи двух лидеров находится на последнем этапе. При этом Пекин пока официально не подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите.