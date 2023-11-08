Названа дата переговоров Байдена и Си Цзиньпина Kyodo: Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября в Сан-Франциско

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин, Джо Байден

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает Kyodo News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, подготовка встречи двух лидеров находится на последнем этапе. Пекин пока официально не подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите.

Байден и Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры в Сан-Франциско 15 ноября, когда лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона встретятся в рамках ежегодной экономической встречи, — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 31 октября подтвердила информацию о планах американского президента лично встретиться с главой КНР. В ходе брифинга она напомнила, что встреча пройдет на полях саммита АТЭС в середине ноября в Сан-Франциско.

Ранее Китай и США выразили готовность взаимодействовать для подготовки встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена в Сан-Франциско. Эта договоренность была достигнута по итогам встречи министра иностранных дел Китая Ван И и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.