Белый дом подтвердил скорую встречу Байдена и Си Цзиньпина Белый дом: встреча Байдена и Си Цзиньпина пройдет в ноябре на полях саммита АТЭС

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Джо Байден, Си Цзиньпин

Личная встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится на полях саммита АТЭС, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В ходе брифинга, который транслировала американская администрация в своем YоuTube-канале, она напомнила, что мероприятие пройдет в середине ноября в Сан-Франциско.

Это будет конструктивная встреча. Президент с нетерпением ждет ее, — сказала она журналистам.

Ранее стало известно, что Китай и США выразили готовность взаимодействовать для подготовки встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско. Эта договоренность была достигнута по итогам встречи министра иностранных дел Китая Ван И и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Сам Ван И ранее отмечал, что Вашингтону и Пекину следует стараться вернуть двусторонние отношения к стабильному и устойчивому развитию. Этого можно добиться только при наличии диалога, подчеркнул дипломат.

При этом он не исключил, что в отношениях между двумя странами «время от времени будет диссонанс», но когда подобное происходит, Пекин ведет себя спокойно. В результате, по мнению китайского министра, прав окажется тот, кто действует «в соответствии с положениями трех совместных коммюнике между Китаем и США, с международным правом, базовыми нормами международных отношений».