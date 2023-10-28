Китай подтвердил подготовку к встрече Си Цзиньпина и Джо Байдена МИД КНР: Китай и США готовят встречу Си Цзиньпина и Байдена в Сан-Франциско

Фото: Adam Schultz/Official White House

Китай и США выразили готовность взаимодействовать для подготовки встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско, сообщается на сайте китайского МИД по итогам встречи министра иностранных дел Китая Ван И и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Таким образом Пекин подтвердил планы китайского лидера встретиться с американским коллегой на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Обе стороны выразили согласие предпринять совместные усилия для организации встречи лидеров двух стран в Сан-Франциско, — говорится в сообщении.

Ранее Ван И провел встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. С последним, согласно заявлению Белого дома, китайский представитель обсуждал двусторонние отношение между странами, конфликт Израиля и ХАМАС, ситуацию на Украине.

Сам Ван И ранее отметил, что Вашингтону и Пекину следует стараться вернуть двусторонние отношения к стабильному и устойчивому развитию. Этого можно добиться только при наличии диалога, подчеркнул дипломат. При этом он не исключил, что в отношениях между двумя странами «время от времени будет диссонанс», но когда подобное происходит, Пекин ведет себя спокойно.