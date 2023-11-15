В Кремле обещали проследить за встречей Байдена и Си Цзиньпина Песков: РФ будет следить за сообщениями о встрече Байдена и Си Цзиньпина

Фото: Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

Центр Чейз в Сан-Франциско, где проходит 30-я встреча экономических лидеров АТЭС

Россия будет следить за сообщениями о встрече лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что эта встреча важна для всего мира, в том числе и для Москвы.

Две страны выстраивают двусторонние отношения, это их право. Это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня. Но, разумеется, каждая такая встреча двух крупнейших экономик мира важна для всех. Поэтому так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что переговоры Байдена и Си Цзиньпина пройдут 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По сведениям СМИ, подготовка встречи двух лидеров находится на последнем этапе. При этом Пекин пока официально не подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите.

Байден рассматривает предстоящую встречу как последний шанс перед выборами повлиять на Си Цзиньпина для перезагрузки американо-китайских отношений. Глава Белого дома намерен обсудить с лидером КНР все ключевые вопросы двусторонних отношений. Кроме того, будут затронуты такие темы, как роль Китая в конфликте на Украине и развитие его отношений с Россией, связи КНР с Ираном. В частности, Байден хочет убедить Пекин повлиять на Тегеран, чтобы тот «не стремился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке».