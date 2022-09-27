В Пентагоне рассказали о сроках поставок NASAMS Украине В Пентагоне заявили, что поставки систем ПВО NASAMS Украине ожидаются через два месяца

Фото: Cory Reese/U.S. Army

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что США пока не передавали Украине современные западные системы ПВО NASAMS и планируют поставки через два месяца, передает РИА Новости. Ранее о получении зенитно-ракетных комплексов рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

США пока не передавали Украине NASAMS, поставки ожидаются в следующие два месяца или около того, — сказал Райдер.

Минобороны США ранее подписало контракт с американским производителем оборонной продукции Raytheon Technologies на покупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины. Общая сумма договора превысила $182 млн. NASAMS — это передвижной ЗРК, который предназначен для борьбы с воздушными целями на малой и средней высоте.

В августе США анонсировали предоставление нового пакета военной помощи Украине на $775 млн в рамках указа президента Джо Байдена. На Украину будут поставлены боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы разных калибров, беспилотники Sky Eagle, противолокационные ракеты HARM, противотанковые комплексы TOW и Javelin, зенитные ракетные комплексы NASAMS. В Пентагоне заявили, что вооружение поступит на Украину в течение ближайших двух-трех месяцев.