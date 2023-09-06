Пентагон заявил о поставках Украине снарядов с обедненным ураном

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США поставят Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, сообщается на сайте Пентагона. Всего Вашингтон выделит Киеву военную помощь в размере $175 миллионов.

Этот пакет включает дополнительное оборудование для ПВО, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие, в том числе снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, — указано в сообщении.

14 августа Соединенные Штаты выделили Украине новый транш военной техники на сумму $200 млн. В него вошли боеприпасы для систем противовоздушной обороны, различные артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования. 9 июня в Пентагоне объявили, что передали украинской армии очередной пакет военной помощи на $2,1 млрд. В США объяснили, что вооружение будет поставляться не сразу же, а после заключения контрактов с производителями и зарубежными поставщиками.

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс также заявил, что Лондон намерен продолжить оказание военной помощи Украине. Предыдущий глава ведомства Бен Уоллес санкционировал выделение Киеву танков Challenger 2 и бронебойных боеприпасов с обедненным ураном. Он возглавлял ведомство четыре года и отличился всесторонней поддержкой Киева.