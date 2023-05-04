Пентагон заключил миллиардные контракты на производство Javelin Lockheed и Raytheon получили от Пентагона контракт на производство Javelin на $7,2 млрд

Фото: U.S. Army photo by Sgt. Josephine Carlson/dvidshub.net

Пентагон заключил контракт с американскими корпорациями Lockheed Martin и Raytheon на закупку и производство для вооруженных сил страны и международных заказчиков противотанковых ракетных комплексов Javelin. Общая сумма контракта составляет порядка $7,2 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии США.

По имеющимся данным, это «контракт с неопределенным сроком поставки и неопределенным количеством на 2023–2026 финансовые годы». Как рассказал помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, Вооруженные силы США вместе с промышленными партнерами стараются сократить сроки, связанные с производством и поставкой систем.

Заключение этого контракта еще раз подтверждает, насколько серьезно правительство США подходит к приобретению систем и пополнению запасов боеприпасов, — подчеркнул Буш.

По данным аналитиков, в настоящее время корпорации Raytheon и Lockheed Martin в настоящее время совокупно производят порядка 400 комплексов Javelin ежемесячно. Ранее показатель составлял одну тысячу комплектов в год. По мнению специалистов, Пентагон уже передал Киеву около трети своих запасов Javelin.

Ранее СМИ сообщали, что корпорация Lockheed Martin оказалась не готова увеличить объем производства ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. По словам директора по бизнесу Lockheed Бекки Уитроу, сейчас компания работает на полную мощность и выпускает по 10 тысяч ракет GMLRS в год. Она подчеркнула, что корпорация планирует выпускать по 14 тысяч снарядов к 2024 году, но для увеличения производства вдвое потребуется не менее двух лет.