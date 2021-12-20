Пентагон: США продолжают наблюдать российских военных у границы с Украиной

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Вооружённые силы США продолжат полёты над Чёрным морем и операции там, где это позволяет международное право. Такое заявление сделал представитель Пентагона Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

Мы будем продолжать летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать, — сказал представитель военного ведомства. Кирби напомнил, что Чёрное море является частью международных вод. Мы продолжаем операции,...