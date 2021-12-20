Пентагон: США продолжают наблюдать российских военных у границы с Украиной
Представитель Пентагона Кирби: США продолжают наблюдать войска РФ у границы с Украиной
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:47, 21 декабря 2021
Фото: David B. Gleason/wikipedia.org
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США продолжают наблюдать большое скопление вооружённых сил РФ на границе с Украиной, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, ситуация вызывает обеспокоенность.
Все ещё сохраняется значительное военное присутствие России у границы с Украиной, — сказал Кирби, чьи слова приводит ТАСС.
Он добавил, что США продолжат следить за ситуацией.
В последнее время западные СМИ публикуют материалы о возможном вторжении России на Украину, сообщают, что США могут ввести новые санкции против РФ. Комментируя статью в немецкой газете Bild, в которой описывается план вторжения, политтехнолог Станислав Белковский отметил, что она может быть выгодна российской стороне. Её посыл он интерпретировал как рекомендации Киеву сдаваться заблаговременно, а Западу — не вводить ограничения.