Пентагон сообщил о рекордном числе самоубийств среди военных

https://static.news.ru/photo/b830f9ee-96eb-11eb-835d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В 2020 году в Вооружённых силах США было зафиксировано рекордное число самоубийств среди военнослужащих. Об этом пишет издание Military.com со ссылкой на Пентагон.

По данным военного ведомства, общее число самоубийств среди американских военных в 2020 году составило 571 человек — на 13,5% больше, чем годом ранее. Среди тех, кто решил свести счёты с жизнью, в основном были представители Нацгвардии и резервисты.

В Пентагоне считают, что такая статистика связана с пандемией COVID-19. Окончательные данные опубликуют в ежегодном отчёте в октябре.

Ранее находящийся на срочной службе солдат украинской армии покончил с собой на боевом посту,. Как сообщили в полиции Украины, 20-летний военнослужащий из Николаева совершил самоубийство 2 апреля. В этот момент он патрулировал границу с Белоруссией. Труп солдата направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Силовики возбудили уголовное дело по статье об убийстве, сообщал NEWS.ru.