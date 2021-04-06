Пентагон сообщил о рекордном числе самоубийств среди военных

В 2020 году в Вооружённых силах США было зафиксировано рекордное число самоубийств среди военнослужащих. Об этом
По данным военного ведомства, общее число самоубийств среди американских военных в 2020 году составило 571 человек — на 13,5% больше, чем годом ранее. Среди тех, кто решил свести счёты с жизнью, в основном были представители Нацгвардии и резервисты.
В Пентагоне считают, что такая статистика связана с пандемией COVID-19. Окончательные данные опубликуют в ежегодном отчёте в октябре.
Ранее находящийся на срочной службе солдат украинской армии покончил с собой на боевом посту,. Как сообщили в полиции Украины, 20-летний военнослужащий из Николаева совершил самоубийство 2 апреля. В этот момент он патрулировал границу с Белоруссией. Труп солдата направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Силовики возбудили уголовное дело по статье об убийстве, сообщал NEWS.ru.