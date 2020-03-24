Американские военные готовятся развернуть полевые госпитали в Нью-Йорке и Сиэтле — городах США, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Приказы быть готовыми к соответствующим действиям были отданы 10 экспедиционным отрядам, которые могут помочь в борьбе с COVID-19, заявил председатель комитета начальников штабов вооружённых сил Соединённых Штатов Марк Милли.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Нью-Йорк и Лос-Анджелес направлены плавучие госпитали. Они должны поддержать местных медиков в борьбе с пандемией.
Глава Пентагона Марк Эспер признал, что распространение коронавирусной инфекции негативно скажется на боевой готовности армии США. Он напомнил, что заражение было выявлено у 133 военнослужащих, писал NEWS.ru.
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