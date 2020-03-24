https://static.news.ru/photo/cde01b5c-6d94-11ea-a650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские военные готовятся развернуть полевые госпитали в Нью-Йорке и Сиэтле — городах США, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Приказы быть готовыми к соответствующим действиям были отданы 10 экспедиционным отрядам, которые могут помочь в борьбе с COVID-19, заявил председатель комитета начальников штабов вооружённых сил Соединённых Штатов Марк Милли.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Нью-Йорк и Лос-Анджелес направлены плавучие госпитали. Они должны поддержать местных медиков в борьбе с пандемией.

Глава Пентагона Марк Эспер признал, что распространение коронавирусной инфекции негативно скажется на боевой готовности армии США. Он напомнил, что заражение было выявлено у 133 военнослужащих, писал NEWS.ru.