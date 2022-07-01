Пентагон поставит Украине оружие на $820 млн

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency/Global Look Press

США в рамках нового пакета военной помощи поставят Украине два передвижных ЗРК NASAMS, а также четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Минобороны США Тодда Брессила, выдержки из документа приводит ТАСС.

Сегодня днем Министерство обороны [США] объявило о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму $820 млн, — говорится в сообщении.

Кроме зенитно-ракетных комплексов и радаров в пакет помощи вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и 150 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По итогу с начала президентства Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму $7,6 млрд, заключил Брессил.

Ранее сообщалось, что Пентагон изучает 1,3 тысячи предложений от 800 производителей инновационного оружия для отправки новых арсеналов на Украину. Среди приоритетных потребностей Киева системы ПВО и береговой обороны, беспилотники, противотанковое и противопехотное вооружение, а также средства связи, указывают авторы статьи.