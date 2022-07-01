CNN: Пентагон изучает более тысячи предложений по оружию для Киева CNN: Пентагон рассматривает 1,3 тысячи предложений от 800 производителей по поставке вооружений Киеву

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Пентагон изучает 1,3 тысячи предложений от 800 производителей инновационного оружия для отправки новых арсеналов на Украину, пишет CNN со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. Соответствующе решение будет принято в ближайшее время. Среди приоритетных потребностей Киева системы ПВО и береговой обороны, беспилотники, противотанковое и противопехотное вооружение, а также средства связи, указывают авторы статьи.

Представители Пентагона, обращаясь к производителям оружия, отметили, что рассматривают те образцы, которые можно произвести в сжатые сроки (от 30 до 180 дней), быстро доставить на Украину и развернуть с минимальной подготовкой.

По мнению авторов статьи, в США уверены, что конфликт на Украине будет иметь затяжной характер.

Американский президент Джо Байден сообщил по итогам саммита НАТО в Мадриде, что партнеры по всему миру последуют примеру Вашингтона и окажут Украине военную помощь. Оружие Киеву поставят более 50 стран, Соединенные Штаты Америки направят украинской стороне вооружения на сумму около $800 млн.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение стран НАТО увеличить помощь Украине нагнетает ситуацию. Он отметил, что по итогам саммитов G7 и Альянса никаких призывов к миру не было, звучали лишь «милитаристские намерения».