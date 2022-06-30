Байден рассказал, что более 50 стран помогут Украине оружием

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Партнеры США по всему миру последуют примеру Вашингтона и окажут Украине военную помощь. Оружие Киеву поставят более 50 стран, заявил американский лидер Джо Байден по итогам саммита НАТО в Мадриде. США предоставят Украине вооружения на сумму около $800 млн, передает РИА Новости.

По инициативе министра Остина (глава Пентагона. — NEWS.ru) более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины, — сказал он.

По словам Байдена, государства поставят на Украину свыше 600 танков, около 500 артиллерийских систем, порядка 140 тысяч боеприпасов, противотанковых систем, а также реактивных систем залпового огня.

Байден также рассказал, что Вашингтон в ближайшее время объявит о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере $800 млн. Он отметил, что за время его президентства США оказали поддержку Киеву на общую сумму почти $7 млрд.

Ранее о договоренности стран НАТО продолжать помощь Украине сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. В частности, Париж предоставит Киеву дополнительные гаубицы Caesar. При этом Макрон подчеркнул, что это оружие не должно использоваться для атак на Россию.