Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине Байден заявил, что США в ближайшие дни выделят помощь Украине на $800 млн

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Джо Байден

США в ближайшие дни объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн, заявил на пресс-конференции в четверг президент США Джо Байден. Он добавил, что в него войдут продвинутые системы ПВО и артиллерия.

В ближайшие дни мы планируем объявить о выделении Украине [оборонной помощи на сумму] более $800 млн, включая продвинутые системы ПВО, дополнительные артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня, — сказал Байден.

23 июня также стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут в том числе четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Он также уточнил, что с февраля текущего года США оказали Украине помощь на общую сумму $6,1 млрд, а с начала работы действующей администрации Белого дома — на $6,8 млрд.