Макрон: переданное Киеву оружие не должно применяться для атак на Россию

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска, использующие французские зенитные орудия на колесном шасси гаубицы CAESAR для атаки российских самолетов

Франция вместе с другими членами НАТО продолжит оказывать помощь Украине, в том числе военную. При этом Киев никогда не должен использовать полученное от Парижа оружие для атак на Россию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит ТАСС.

Мы продолжим вооружать и обучать в пределах существующих операционных рамок: никогда не атаковать территорию РФ, но помогать защищать территорию Украины и поддерживать её армию, — сказал он.

Французский лидер подтвердил, что Париж направит Украине дополнительные шесть гаубиц Caesar. Макрон добавил, что поддержка Украины будет продолжаться «столько, сколько понадобится».

Гаубицы, поставленные Парижем ВСУ в прошлый раз, попали в руки российских военных. Французский политик Жоффри Болле заявил, что французскую армию обокрали и ответственность за это должен нести Макрон.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит помогать Украине, но при этом ставит перед собой задачу не допустить прямого конфликта с Россией из-за неё. Он также в очередной раз призвал Москву прекратить спецоперацию и вывести войска с украинской территории.