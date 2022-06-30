Франция вместе с другими членами НАТО продолжит оказывать помощь Украине, в том числе военную. При этом Киев никогда не должен использовать полученное от Парижа оружие для атак на Россию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит ТАСС.
Мы продолжим вооружать и обучать в пределах существующих операционных рамок: никогда не атаковать территорию РФ, но помогать защищать территорию Украины и поддерживать её армию, — сказал он.
Французский лидер подтвердил, что Париж направит Украине дополнительные шесть гаубиц Caesar. Макрон добавил, что поддержка Украины будет продолжаться «столько, сколько понадобится».
Гаубицы, поставленные Парижем ВСУ в прошлый раз, попали в руки российских военных. Французский политик Жоффри Болле заявил, что французскую армию обокрали и ответственность за это должен нести Макрон.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит помогать Украине, но при этом ставит перед собой задачу не допустить прямого конфликта с Россией из-за неё. Он также в очередной раз призвал Москву прекратить спецоперацию и вывести войска с украинской территории.