Столтенберг: Россия должна прекратить действия на Украине и вывести войска Столтенберг: следующий саммит НАТО пройдет в 2023 году в Литве

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Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал Россию вывести войска с Украины, заявив, что Альянс продолжит поддерживать власти в Киеве. По его словам, которые приводит ТАСС, НАТО ставит перед собой задачу не допустить прямого конфликта с Россией из-за Украины. Кроме того, стало известно, что следующий саммит НАТО состоится в 2023 году в Литве.

Если произойдет полномасштабная война между Россией и НАТО, мы увидим страдания и разрушения гораздо больших масштабов. Поэтому у НАТО две задачи: одна — это предоставление помощи Украине. Но мы также несем ответственность за то, чтобы не допустить эскалации за пределами Украины. Поэтому НАТО не является стороной конфликта на земле, — заявил генсек.

Ранее саммит НАТО принял новую Стратегическую концепцию, в которой Россия названа главной угрозой безопасности Альянса. Отмечается, что Североатлантический альянс значительно укрепит возможности по сдерживанию и обороне в ответ на действия Москвы, однако не ищет конфронтации с РФ и не представляет для нее угрозы, а также рассчитывает сохранить каналы связи для снижения рисков и предотвращения эскалации конфликтов.

В рамках концепции члены НАТО договорились о значительном увеличении сил высокой готовности на восточном фланге и утвердили пакет помощи Украине, включающий ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты и модернизацию оборонной промышленности. Они также договорились усилить политическую и практическую поддержку Грузии, Молдавии и других партнеров Альянса.