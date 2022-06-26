Во Франции сообщили, что армию страны обокрали после утраты пушек CAESAR

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Самоходная артиллерийская установка CAESAR

Французскую армию обокрали, за что ответственность должен понести президент страны Эммануэль Макрон, заявил политик Жоффри Болле в Twitter после новости об утрате самоходных артиллерийских установок CAESAR на Украине. Он также призвал разобраться, почему французское оружие было утеряно Киевом.

Мало того что наши вооруженные силы обобрали, но и наши передовые наземные технологии теперь в руках у русских (некомпетентность украинской армии или коррупция). Президент Франции Эммануэль Макрон — единственный, кто несет ответственность за это унизительное фиаско, — написал он.

23 июня две самоходные гаубицы CAESAR калибра 155 мм, поставленные Францией Киеву, были захвачены в неповрежденном состоянии российскими военными. Их передали для изучения Уралвагонзаводу. Представители предприятия направили благодарность за «доставку» президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Французский политик Режис де Кастельно тогда же разместил в социальных сетях пост, в котором раскритиковал Макрона за поставки Украине самоходных орудий. Он указал на то, что установки были захвачены российскими войсками «целыми и невредимыми» и теперь их изучат методом обратного инжиниринга.