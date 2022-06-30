Кремль встревожился решением НАТО увеличить помощь Украине Спикер Кремля Песков заявил, что решение НАТО увеличить помощь Украине нагнетает ситуацию

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Решение стран НАТО увеличить гуманитарную помощь Украине нагнетает ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он отметил, что ни по итогам саммита G7, ни по итогам саммита НАТО, никаких призывов к миру не прозвучало, а лишь «милитаристские намерения».

Мы не слышали обещаний воздействовать на украинский режим, в плане того, чтобы подвинуть их к миру. Наоборот мы слышали заявления о достаточно милитаристских намерениях, которые, конечно, только провоцируют дальнейшую напряженность на континент, — сказал Песков.

Он добавил, что характер воинственных призывов точно соответствует задачам НАТО, поскольку Альянс «является ничем иным, как механизмом конфронтации».

По итогам саммита НАТО в Мадриде президент США Джо Байден заявил, что партнеры по всему миру последуют примеру Вашингтона и окажут Украине военную помощь. Оружие Киеву поставят более 50 стран, а сами Соединенные штаты направят украинской стороне арсенал на сумму около $800 млн.