Пентагон перебросил 1,6 тысячи военных в окрестности Вашингтона

https://static.news.ru/photo/45b2127a-a558-11ea-8738-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Marines/Global Look Press

Почти 1,6 тысячи военнослужащих переброшено в район Вашингтона, где продолжаются протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Солдаты приведены «в состояние повышенной боевой готовности».

При этом на помощь гражданским властям города их пока не отправляют, сообщает Reuters.

Солдаты, находящиеся на действительной службе, размещены на военных базах столичного региона, но не в самом Вашингтоне, — уточнил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Вашингтона организовали протесты около Белого дома после наступления комендантского часа, который начался в 19 часов (02:00 мск). За их действиями с крыши здания наблюдали люди в униформе, предположительно, вооружённые. Полиция активных действий также не вела.