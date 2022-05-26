Пентагон ответил, есть ли сейчас на Украине вооружённые силы США Пресс-секретарь Пентагона Кирби: военных сил США на Украине в настоящее время нет

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В настоящее время США не располагают вооружённыи силами на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он подчеркнул, что позиция руководства страны по этому вопросу не изменилось.

Президент и главнокомандующий дал четко понять, что американские военнослужащие не будут находиться на Украине, чтобы принимать участие в боевых действиях. Это остается в силе на сегодняшний день, - сказал Кирби.

Издание The Wall Street Journal 23 мая написало о том, что сотрудники Пентагона и Госдепартамента США обсуждают возможность отправки в Киев военнослужащих спецподразделений. Их миссией должна стать охрана посольства, которое возобновило работу на Украине. Издание отметило, что в рамках данной миссии рассматриваются планы по восстановлению присутствия в посольстве американских морпехов, обычно охраняющих дипломатические представительства Вашингтона по всему миру.

Ранее стало известно, что Джон Кирби признал: США, Канада, Великобритания и другие страны Запада на протяжении восьми лет вели подготовку ВСУ к боевым действиям. Также он заявил, что Запад начал поставлять вооружение на Украину задолго до начала спецоперации РФ.