Пентагон не увидел признаков деэскалации ситуации на границе РФ и Украины

США не видят стремления к деэскалации ситуации со стороны РФ на российско-украинской границе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Мы продолжаем видеть значительное военное присутствие российских военных в западной части их страны около восточной границы с Украиной. Это продолжает нас беспокоить, нет признаков того, что россияне хотят деэскалации ситуации, — сказал Кирби.

Он отметил, что американскому оборонному ведомству до сих пор неизвестны истинные намерения РФ на фоне концентрации войск у западных границ. По словам Кирби, у российского президента Владимира Путина «есть много вариантов» и сложно сказать, какой из них он в результате выберет.

Мы всё ещё уверены, что он не принял окончательного решения. Мы бы предпочли, чтобы это было решение о деэскалации, о снижении напряжённости, и конечно, одним из простых решений может быть сокращение военного присутствия войск РФ у границ Украины, — сказал представитель Пентагона.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия настаивает на получении ответа на предложения по гарантиям безопасности, поскольку напряжённость на границе с Украиной слишком высока. Москва хотела бы получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения».