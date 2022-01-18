Пентагон не увидел признаков деэскалации ситуации на границе РФ и Украины
Кирби: США не видят стремления к деэскалации со стороны РФ на границе с Украиной
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:16, 18 января 2022
Фото: David B. Gleason/wikipedia.org
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США не видят стремления к деэскалации ситуации со стороны РФ на российско-украинской границе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Мы продолжаем видеть значительное военное присутствие российских военных в западной части их страны около восточной границы с Украиной. Это продолжает нас беспокоить, нет признаков того, что россияне хотят деэскалации ситуации, — сказал Кирби.
Он отметил, что американскому оборонному ведомству до сих пор неизвестны истинные намерения РФ на фоне концентрации войск у западных границ. По словам Кирби, у российского президента Владимира Путина «есть много вариантов» и сложно сказать, какой из них он в результате выберет.
Мы всё ещё уверены, что он не принял окончательного решения. Мы бы предпочли, чтобы это было решение о деэскалации, о снижении напряжённости, и конечно, одним из простых решений может быть сокращение военного присутствия войск РФ у границ Украины, — сказал представитель Пентагона.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия настаивает на получении ответа на предложения по гарантиям безопасности, поскольку напряжённость на границе с Украиной слишком высока. Москва хотела бы получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения».