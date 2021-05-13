Пентагон не стал комментировать инцидент в Сирии с колонной техники США

https://static.news.ru/photo/ddd8eb80-b45e-11eb-9c75-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: syria.mil.ru

В Пентагоне не стали комментировать заявления Минобороны РФ о нарушении протокола деконфликтации в Сирии, после чего российские военные развернули колонну военной техники США. Об этом пишет РИА Новости.

Мне нечего вам сообщить на этот счёт, — заявила агентству представитель американского оборонного ведомства Джессика Макналти.

Инцидент произошёл в четверг, 13 мая. Как сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, колонна военной техники США, состоящая из шести бронеавтомобилей типа MRAP, двигалась по трассе М-4 в западном направлении. При этом их маршрут не был согласован. Также американцы не уведомили о своём передвижении заранее.

В результате российский патруль военной полиции остановил колонну и развернул её обратно.