«Парад ужасов»: США предрекли повторение событий 11 сентября

Вероятность новых террористических атак в США, подобных атаке 11 сентября 2001 года, «просто взлетела до небес» из-за вывода американских войск из Афганистана. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, передаёт The Hill.

Мы бросаем тысячи афганцев, союзников США, которые храбро сражались вместе с нами. Мы оставим [в Афганистане] сотни американских граждан. Шансы на ещё одно 11 сентября просто зашкаливают. Мы отвернулись от наших союзников и создали условия для ещё одного 11 сентября, — подчеркнул он.

Грэм добавил, что своим уходом из региона США вступают в новый «смертельный этап» в истории. По его словам, война не закончена, теперь «террористы управляют Афганистаном». Политик признался, что ударил бы Байдена за вывод войск из Афганистана, и предупредил американского лидера о последствиях такого поспешного решения, включая возможный импичмент.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Ранее сообщалось, что после атаки террористов ИГ (организация запрещена на территории России) 26 августа военное руководство США приняло решение эвакуировать своих солдат из аэропорта Кабула. В Пентагоне отмечают, что данная операция необходима немедленно из-за выросшей террористической опасности.