https://static.news.ru/photo/a8d82050-6751-11ea-a019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chuck LiddyZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США за последние недели возрос спрос на патроны, огнестрельное оружие, медицинские наборы и различные «наборы для выживания». Повышенный интерес к этим товарам у американцев связан с паникой из-за пандемии коронавируса.

Владелец оружейного магазина в калифорнийском городе Петалума Габриэль Вон рассказал, что продал за два часа 12 пистолетов. По словам мужчины, продажи оружия каждый раз идут вверх, когда население чувствует беспокойство. Вон уточнил, что сейчас реализует в пять раз больше винтовок, револьверов, боеприпасов, чем в обычное время, отмечает FOX 2.

Телеканал уточняет, что в части населённых пунктов люди ждут в очередях по несколько часов, чтобы приобрести желаемый товар. Сами покупатели объясняют повышенный интерес к оружию опасениями за сотрудников сил правопорядка, которые могут заразиться COVID-19. Они хотят быть готовыми самостоятельно защитить себя и близких от преступников.

Полицейские в Соединённых Штатах из-за вируса нового типа призвали население перестать совершать неправомерные деяния. Они заранее поблагодарили преступников за сотрудничество, писал NEWS.ru.